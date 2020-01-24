據路透報導，由於中美貿易戰升級及海外對中國企業加強監管審查影響了中資對海外併購交易的需求，路孚特(Refinitiv)的數據顯示，中國收購方今年僅宣佈了410億美元的海外併購交易，金額按年減少近半，更不到2016年峰值的五分之一，僅略高於金融危機過后交易活動銳減的2009年，是中國海外併購活動十年來最疲弱的一年。當中，2019年中資企業在美國的併購交易額亦按年下跌80%，降至僅20億美元。

在2019年，負責審查外國收購方潛在國家安全風險的美國外資審議委員會(CFIUS)開始對併購交易進行回溯審查，並導致包括中國昆侖萬維因存在數據安全疑慮而尋求賣掉同志約會交友平台Grindr。

報導引述了英國富而德律師事務所駐北京的公司與併購合伙人沈育欣指，中國投資人最大擔憂是潛在的地緣政治阻力，除非有令人信服的理由，否則中國投資人最近對美國資產不會有太大興趣。

同時，由於經濟增長放緩而且資本管控仍然很嚴，以往大舉借債進行海外收購的中國公司現在亦面臨降低債務的壓力。

據國際評級機構惠譽評級中國企業研究董事黃筱婷指，以發行人的數量衡量，中國民企債券違約率從2014年的0.6%攀升至2019年前11個月4.9%的新高。資本管控亦令到中資很難償還海外債務。

中資潛在違約風險近期頻現，包括曾是海外併購冠軍的海航集團亦一直在出售資產償還債務，至於近年大舉收購海外時尚品牌的如意集團(深002193）亦因為收購積累巨額債務，現陷入再融資困境。全球范圍內涉及亞太企業的交易規模從2018年的1.4萬億美元降至1.06萬億美元，跌幅約24.3%。

有銀行人士預計，中國國有企業明年將在交易中扮演重要角色，並對礦業和基礎設施等傳統行業有興趣。而跨國公司撤資、企業重組，這些因素也可能促成更多中國國內的交易。

貝恩資本董事總經理竺稼(Jonathan Zhu)則指出，「中國最大的問題是不確定性，此導致投資者不願作出重大承諾，導致資產難以定價」，而「明年可能會看到更多中國國內驅動的併購活動，但跨境交易將減少。」

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