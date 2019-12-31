【轉戰港股】汽車服務供應商喜相逢申請主板上市
文章日期：2019年12月31日 17:17
內地汽車服務供應商喜相逢遞交主板上市申請，集團主要業務是內地從事汽車零售及融資、汽車相關服務。
今次來港上市集資，集團將用所得資金作增購車輛以捕捉汽車零售及融資市場的增長潛力、擴充其銷售網絡以提高市場滲透率、用作持續引入新技術並將其汽車相關軟件及移動應用程式升級、以及一般營運資金及企業用途。
集團在2018年、2019年中的收益分別為10.24億元人民幣（下同）及5.47億元，分別增30.6%及1.9%﹔利潤為5994.3萬元及2167.6萬元，分別按年跌1.44%及20%。
截至今年6月底，集團擁有61個銷售網點組成的自營銷售網絡，分布內地24個省級行政區域。
集團曾在2015年12月於內地新三板上市，一年後在2016年12月退市。集團今次上市獨家保薦人為東興證券。
記者：方楚茵
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