金管局公布，11月新申請按揭貸款個案按月增加1.2%，至9,412宗；新批出的按揭貸款額則按月減少13.5%，至282億元。至於未償還按揭貸款總額按月增加0.5%，至14,292億元；按揭貸款拖欠比率亦輕微上升至0.03%，經重組貸款比率維持於接近0%。

當中，涉及一手市場批出的貸款按月減少29.2%，至65億元；而二手市場交易批出的貸款則按月增加17.2%，至150億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款減少37%，至67億元；11月新取用按揭貸款額亦按月減少16.1%，至221億元。

以香港銀行同業拆息（HIBOR）作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由10月的84.6%，下降至11月的79.7%。以最優惠貸款利率（P）作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由10月份的12.4%，上升至11月的17.7%。

記者：溫藹紅

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