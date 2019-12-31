【香港存款】11月港元存款微跌0.1%
文章日期：2019年12月31日 16:57
金管局公布，11月本港銀行的存款總額較10月增加0.4%，其中港元存款按月微跌0.1%，錄得逾6.9萬億元，外幣存款總額則增加1%。
同月香港人民幣存款按月上升0.2%，至6,378億元人民幣；跨境貿易結算的人民幣匯款總額則按月升3.5%，至4,445億元人民幣。
11月本港銀行貸款與墊款總額上升0.2%，其中在港使用的貸款（包括貿易融資）較10月增加0.1%，在本港境外使用的貸款則增加0.3%。當局稱，由於港元存款跌幅較港元貸款小，港元貸存比率由10月的90.7%，下降至11月的90.0%。
此外，貨幣供應量M2及M3沒有明顯變動，與去年同期比較則分別上升3.2%及3.1%。11月經季節因素調整的港元貨幣供應量M1較10月份上升0.6%，較去年同期下跌2.5%，部分反映投資相關活動。
記者：溫藹紅
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