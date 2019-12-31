遭受美國封殺的華為，公司輪值董事長徐直軍在對員工的新年致辭除了多次為收益遜預期降溫外，亦再次提到要「優化作戰隊型和作戰序列」，當中提到要將「歷史上挖過坑的幹部撤下來」，要主動規劃隊伍的梯隊化建設，幹部隊伍要保持10%的淘汰率。

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一直以來華為都有保持淘汰率在5至10%的說法，當中在今年6月，內媒報導華為創辦人任正非在一次幹部管理工作匯報會議中提到，「主管必須實行每年10%的末位淘汰，並要由此起經3至5年把一批平庸或惰怠的幹部更替掉，要下決心換一批血。

徐直軍在今次新年致辭多次提到華為的「生存」問題，並指出要「樹立正確導向，鏟除平庸幹部，祛除惰怠員工，激活組織」、「要把一切不適應提升主戰競爭力、不適應改善戰略支援服務的機構合并、裁減，人員轉行，聚焦到以生存為中心的主航道上來」。

同時他指出，要「加快對平庸幹部淘汰，堅決把不思進取、靠混關係、做報告坐上管理崗位、歷史上挖過坑的幹部撤下來」。

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