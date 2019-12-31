澳門統計暨普查局發表最新數據顯示，11月份訪澳團客只有51.1萬人次，按年大減43.5%。首11個月參團旅客人數則有779.4萬人次，按年跌4.9%。11月份來自內地及香港的旅客分別只有38.1萬及7100人次，按年大減47.1%及52.8%。

至於酒店入住情況方面，至11月底全澳有營業的酒店及公寓有121間，按年增加5間，但是因為有酒店進行改建工程，令可提供客房同比減少1.7%至3.8萬間。月內酒店及公寓住客有116.0萬人次，同比減少2%；來自內地的住客按年跌4%至79.7萬人次，港客則按年增加24.5%至14萬人次。客房平均入住率按年跌2.2個百分點至91.8%；三星級及五星級酒店的入住率分別為94.5%及92.9%，分別減少0.8個百分點及2.3個百分點。住客平均留宿1.5晚，較2018年同月增加0.1晚。

同日公佈的10月飲食業及零售業景氣調查則顯示，有32%受訪飲食商戶反映營業額同比上升，比例較上一個月減少6個百分點；表示營業額按年下跌的受訪商戶比例較9月增加8個百分點至44%。

當地又公佈，今年9月至11月總體失業率為1.7%，本地居民失業率為2.3%，兩項指標均較上一期即8月至10月份下降0.1個百分點；就業不足率為0.5%，與上一期持平。按行業統計，博彩及博彩中介業的就業人數減少。

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