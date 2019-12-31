曾是內地明星巨企的海航集團受排查影響，已陷入資金鏈困局超過兩年，2020年將至，集團董事長陳峰在集團官方微信公眾號發表新年獻詞，形容「2020年是海航化解流動性風險的決勝之年」，以及過往兩年的日子是「曠日持久的奮戰」，高呼海航「經過狂風暴雨的洗禮，海航依舊還在這兒」。

自2017年內地開始排查明星企業包括安邦、萬達、海航等，令海航亦步入資金鏈危機。陳峰在2020年的新年獻詞開首便表示「海航在迎戰流動性困難的環境中又堅守了一年」，指2019年海航經受住了考驗，面對流動性困難，海航堅定不移貫徹黨和國家的指示精神，聚焦航空主業、健康發展，「斷臂止血」，打了一場場艱苦卓絕的「白刃戰」，並指可以自豪地說，經過狂風暴雨的洗禮，海航依舊還在這兒」。

陳峰形容，「在這場將近兩年、曠日持久的奮戰中，在十分艱難的條件下，我們仍保持了生產穩定、安全運行、實屬來之不易」。他又提到，「2020年是海航化解流動性風險的決勝之年」，「必須清醒認識到，貫徹落實好化解流動性風險的整體方案」，是海航的主體責任，也是政治責任等。

以往大規模進行海內外併購的海航，自遭受排查後，近年不停斷臂求生，出售海內非主業的業務，包括出售四幅啟德地皮、多隻殼股如重新出售旅業國際（1626，現稱嘉耀控股）予原股東，將香港國際建投（0687，現稱泰昇集團）售予黑石集團等，以及瑞士航空餐飲公司Gategroup，向國泰（0293）出售香港快運等。

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