恒指今年最後一個交易日未能上升，低開77點後反覆向下，最多挫195點低見28123點，守住28000點關，收市跌129點或0.46%，報28189點，成交金額484億元，較上日減少36.91%，但較同樣是半日市的24日319.84億元成交為高；國指跌57點或0.51%，報11168點。

瑞聲（2018）升1.8%，收報68元，是升幅最大的藍籌，工行（1398）升0.5%，收報6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點；騰訊（0700）跌1.98%，收報375.6元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低60點。

今年恒指累升2344點，升幅9.06%，恒指成份股中表現最佳的是中生製藥（1177），累升111.24%，其次為舜宇（2382）、石藥（1093），分別升93.82%及64.42%。而表現最差的是中石油（0857），累跌19.88%，其次為中石化（0386）、信置（0083），分別跌16.1%及15.6%。

國指今年累升1043點或10.3%，表現最佳的是中生製藥，累升111.24%，其次為安踏（2020）、融創（1918），分別升85.7%%及82.5%。而表現最差的是中國中車（1766），累跌25.6%，其次為比亞迪（1211）及中石化，分別跌22.2%及19.8%。

武漢發現不明原因肺炎，醫藥股向上，東陽光藥（1558）升7.6%，是行業中升幅最大，其他藥股方面，白雲山（0874）升5.5%、同仁堂國藥（3613）升2.2%。

兩隻新股上市，分別是「超購王」赤子城（9911）上市價1.68元，收市報3.25元，升93.4%；及台州市水務（1542）上市價4.22元，收市報4.22元，無升跌。

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