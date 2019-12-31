新股赤子城（9911）今日掛牌，高開79%，見3.02元，隨後一度衝上3.87元，較招股價最多升1.3倍，每手帳面賺4380元。對於早前炙熱招股反應，赤子城執行總裁劉春河表示，相信市場反應是對「新經濟」的認可，及對中國互聯網企業進軍海外模式的認可，直言感謝香港市場。

公司引入基石投資者火幣科技（1611）旗下資本，劉春和表示，火幣區塊鏈技術屬全球領先，公司則看重全球化流量，希望二者可有技術融合，上市後能進行業務合作。

被問及赤子城廣告收入較依賴前5大客戶，劉春河表示，其客戶均為全球流量巨頭，例如Google、Facebook，公司與其保持良好合作關係。另一方面，公司對合作持開放態度，未來希望能與各大流量平台進行戰略合作。

同日上市的台州水務（1542）開市無升跌，報4.22元，最高見4.28元。

記者：馬迪帆

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