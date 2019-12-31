港股今早隨外圍低開77點或0.28%，報28241點，成交金額14億元；國指今早低開23點或0.21%，報11201點。

中海油（0883）升0.62%，報13元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點；騰訊（0700）跌1.1%，報379元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低33點。

兩隻新股上市，分別是「超購王」赤子城（9911）上市價1.68元，開市報3.02元，升79%；及台州市水務（1542）上市價4.22元，開市報4.22元，無升跌。

長城汽車（2333）公布，與寶馬（荷蘭）共同出資成立中外合資公司光束汽車，已收到張家港市市場監督管理局頒發的的營業執照。開市報5.76元，升0.348%。

香港電視（1137）司兩名創辦人職位「互換」，現任公司副主席、行政總裁兼執行董事張子建，將出任公司主席，而現任主席王維基則改任副主席兼行政總裁，變動將於明年1月1日生效。開市報3.49元，無升跌。

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