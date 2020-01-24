中國12月份制造業採購經理指數報50.2，好過預期的50.1，與上月持平，是連續兩個月期於50之上；而12月份非製造業商務活動指數從上月的54.4下降至53.5，差過預期的54.2，表明非製造業總體保持擴張，但增速放緩。12月份綜合產出指數從上月的53.7下降至53.4。

大型企業PMI為50.6%，比上月回落0.3個百分點，中型企業PMI為51.4%，比上月上升1.9個百分點，小型企業PMI為47.2%，比上月下降2.2個百分點，位於臨界點之下。

生產指數為53.2%，比上月上升0.6個百分點，繼續位於臨界點之上，表明製造業企業生產擴張持續加快。新訂單指數為51.2%，比上月微落0.1個百分點，連續兩個月位於臨界點之上，表明製造業市場需求繼續增長。原材料庫存指數為47.2%，比上月下降0.6個百分點，位於臨界點之下，表明製造業主要原材料庫存量減少。從業人員指數為47.3%，與上月持平，表明製造業企業用工景氣度穩定。

非製造業PMI方面，服務業商務活動指數為53.0%，比上月回落0.5個百分點。從行業大類看，鐵路運輸業、住宿業、電信廣播電視和衛星傳輸服務、互聯網軟件信息技術服務、金融業、租賃及商務服務業等行業商務活動指數位於55.0%以上，業務活動較為活躍；批發業、房地產業等行業商務活動指數位於收縮區間。建築業商務活動指數為56.7%，比上月回落2.9個百分點，繼續保持較高景氣水平。

新訂單指數為50.4%，比上月回落0.9個百分點，位於臨界點之上。分行業看，服務業新訂單指數為50.0%，比上月回落0.5個百分點；建築業新訂單指數為52.9%，比上月回落3.1個百分點。

銷售價格指數為50.3%，雖比上月回落1.0個百分點，但仍位於臨界點之上，表明非製造業銷售價格總體水平較上月小幅上漲。分行業看，服務業銷售價格指數為49.9%，比上月下降1.2個百分點；建築業銷售價格指數為52.2%，比上月回落0.4個百分點。

業務活動預期指數為59.1%，雖比上月回落1.9個百分點，但仍位於較高景氣區間，表明非製造業企業對未來市場發展比較樂觀。

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