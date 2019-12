隔晚美股早段先有傳中國副總理劉鶴周六將率團訪美料簽署第一階段貿易協議,其後再有美國貿易顧問納瓦羅表示「協議已經定案(That’s a done deal, put that one in the bag)」將於下周前後簽署,道指最多只升19點,其後跌最多216點,三大指數均下跌。

道瓊斯工業平均指數收跌183點,跌幅0.64%,報28462點。標普500指數收跌18點,跌幅0.58%,報3221點。納斯達克綜合指數收跌60點,或0.68%,報8945點。

波音跌1.13%,報326.4美元(下同),是拖累道指跌幅最大的藍籌,拖低25點,而蘋果升0.59%,報291.52元,貢獻道指11點。

科技股方面,蘋果收市報291.52元,升0.59%,谷歌母公司Alphabet收市報1339.71元,跌1.1%,亞馬遜收市報1846.89元,跌1.22%,Facebook收市報204.41元,跌1.77%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.86%,報416點。德國DAX指數收跌0.67%,報13249點;法國CAC 40指數跌0.92%,報5982點;英國富時100指數收跌0.76%,報7587點。