承昨天指出，捕捉投資機會前，先對大方向有一定看法。

以周線圖來看，2018年初，恒指創歷史新高後大幅調整，直到10月下旬見底，至年底以高低腳完成築底；踏入2019年展開強勁反彈，但只維持4個月，到5月出現跌浪，並於8月找到支持營造下降旗形整理形態。

若然將2018年至今走勢，與2010年10月至2012月作「併圖」，過去兩年就如再次上演2011年歐債危機、美國信貸評級下調觸發的大型調整、築底形成一二浪的一幕；上周升破下降旗形（註：日線圖尚未突破），避過重拾跌軌，猶如2012年9月旗形突破後加快向上，後市有機會開展新升浪。

恒指每點盈利料回復增長

參考2012年9月中後走勢，升浪或可維持4、5個月；上望首站挑戰上一反彈浪高位、即今年7月高位約兩萬九水平，進一步上望將為今年高位約三萬，或2018年上半年密集區中位約三萬一水平。簡單而言，即每約1000點有關口位阻力。若然今年升浪可以持續4、5個月，則有機會在4月見頂，再次展開一浪低於一浪走勢，但此為後話。

恒指盈利恢復增長，或成為推動向上動力。事實上，恒指每點盈利（下簡稱盈利）2010年見頂後出現倒退，2012年10月回升，一直至2013年；在預期推動下，恒指2012年6月見底，升浪持續至2013年1月。2018年恒指的盈利同樣見頂出現倒退，預計2020年見逐步恢復增長，在憧憬支持恒指升勢。

值估方面，恒指末來12個月預測約11.3倍，僅略低於10年平均約11.5倍中等水平。不過，過去10年恒指大部分時間處於平均值之下，除了再次出現2016、17年大牛市，或盈利增長加快，否則相信市盈率很難維持12倍水平之上，並有機會在10至11倍之間上落。

除了恒指本身走勢、企業盈利或估值外，內地A股的表現將左右港股表現。近3年每年恒指與滬深300指數變化呈現高程度關係，2019、2018年、2017年恒指與滬深300相關系數達0.64、0.76、0.46，國指更達0.71、0.79、0.53；相比恒指與標普500僅0.31、0.18、0.19。

滬深300料突破 利國指表現

下半年來，滬深300穩步向上推進，後市料可突破今年高位，上試去年初4400點水平，有利國指表現。國指另一動力來自落後，國指相對滬深300去年8月跌至2016年低位止跌回升，現水平仍大幅落後於滬深300，隨着風險胃納改善，低估值將可吸引資金追逐，並推動國指升勢，特別是一些傳統行業。

以高盛按新經濟及舊經濟的股份分別編制而成的新興行業指數（GSNEWCHN）（主要為科網、環保、消閒行業、包括美國上市股份）及傳統行業指數（GSTRACHN）走勢來看，今年來都是先升後回，前者上半年見底，後者則於第三季才止跌，但雙雙於第四季發力向上。

不過，若把新興與傳統行業相比，自2018年呈現反覆向上走勢，意味新興行業大部分跑贏。雖然近期傳統行業指數升勢較快，以至新興相比傳統的表現高位有所回落，但中線向上走勢並未逆轉，當兩者相距收窄，相對表現回落至上升趨勢時，資金料重新加快回流新興行業股份，因此短線追逐傳統行業股份無可厚非，但中線焦點依然新興行業股份。不過，若然確認新興行業失勢，如2018年不再跑贏甚至長期跑輸，則要當機立斷止蝕。至於如何選股，周四再續。

[劉思明 數據尋寶]