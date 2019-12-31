恒指昨日升93點，收報點28,319點，成交金額767億元。轉眼又過了一年，恒指全年在貿易戰消息反反覆覆之下不斷被折騰，幸中美兩國最終達成「停火」協議，預料明年首季可簽訂首階段協議。波動市中大量板塊表現出色，醫藥股、物管股、體育用品股、手機設備股、啤酒股等等都錄得高雙位數字、甚至倍升。《証券法》史上第3次修訂，將於明年3月1日起正式執行。過去3次修訂，A股均出現牛市升浪，走勢上看，滬深300指數和A50指數都愈走愈高、有準備向上突破之勢。

恒指今年升幅為9.6％，醫藥股表現亮麗，中生製藥（1177）及石藥（1093）分別升1.1倍及66.5％，分別為表現最佳及排名第3。手機設備股受惠2020年5G規模化推出的憧憬，舜宇（2382）及瑞聲（2018）齊齊大翻身，飈升95％及47％，排名第2及第5。中美貿易談判進展良好，加上美國樓市欣欣向榮，創科（0669）升47％同樣排名第5，萬洲（0288）亦升35％緊隨其後。國指方面，今年升10.9％，上述兩隻藥股排名第1及第4，安踏（2020）在銷售增長強勁，兼具有重磅收購支持下，全年大漲91％；融創（1918）在2018年受到去槓桿拖累，但合約銷售不斷增長，加上出手併購同業，以吸引價格取得大量優質土地，今年大升83.3％；華潤啤酒（0291）今年業績證明利潤率正逐步擴闊，股價揚57.4％。

被視為坐着收錢 物管股今年異軍突起

今年異軍突起的是物管股，投資者認為在不明朗的局勢下，中央會維持樓市表現平穩，而大型發展商旗下的物管股則是坐着收錢，能為股東創造吸引回報，又不用進行巨額投資，由碧桂園服務（6098）為首的多隻物管倍升，雅生活（3319）更大漲159％。龍湖（0960）剛剛又入股綠城服務（2869），帶動後者昨漲10％。

市場也出了一些新股王，最強的首推美團（3690）。集團銷售增長強勁，加上成功扭虧為盈，股價全年大漲133.5％。平安好醫生（1833）故事亦相近，成為另一隻大翻身的科技股，全年大升106.7％。至於當年同期上升的眾安（6060），以今年升幅約14％，表現不算突出，但走勢明顯出現止跌回升，相信明年仍有條件上試更高水平。

利淡事件影響微 反映市場樂觀

今次證券法修訂耗時5年，才經全國人大常委會審議通過。新法在證券發行、證券交易、上市公司收購、信息披露、投資者保護、法律責任等多方面均做出了調整更新，並定於2020年3月1日起實施。內地媒體指此前3次分別於1998年、2005年和2013年修改，其後均出現大升市，修訂後A股整體在未來一至三月平均漲跌幅分別為7.29%、8.75%和14.58%。筆者認為沒有很大參考意義，事關每次修改的原因都不同。但滬深300指數和A50指數都愈走愈高，近期的利淡影響如大基金減持科技股、酒鬼酒甜蜜素事件等，影響都曇花一現，反映投資者情緒都樂觀，加上中央不斷提供流動性，外資也是湧向新興市場，A股明年首季進一步向上突破機會確實相當高。

[張兆聰 還看今朝]