金管局副總裁李達志再就香港資金流走，於金管局《匯思》撰文解話，指出觀察資金流向，應從港元匯率和銀行體系總結餘着手。港元匯率及銀行體系總結餘可以比較全面和及時地反映香港整體資金流向，在聯匯制度下，如果大量資金調離港元體系，港元需求便自然減弱，從而會令港匯走弱，甚至觸發一美元兌7.85港元的弱方兌換保證。但金管局自今年四月以來未有需要在弱方兌換保證買入港元，銀行體系總結餘維持在大約540億港元。

港元匯率過去幾個月逐漸轉強，明顯不是資金流出港元體系的現象，從8、9月的7.84水平逐漸升至一、兩個月前的7.82-7.83，近兩、三個星期再上升至7.78-7.79 水平。李達志指，這某程度受惠於金融市場的活動，踏入第四季本港股市集資活動轉趨活躍，有多隻新股上市，港交所資料顯示，10月及11月的股份集資總額超過1,670億港元。到了12月，銀行一般因爲年結將近，資金需求特別緊張，加上銀行體系總結餘保持在較低水平，因此銀行同業拆息顯著上升，亦因而令港元匯率偏強。

李達志又指出，假如有大量資金淨額外流的話，銀行存款的數字必定會減少，但香港銀行體系近月的存款保持平穩，2019年首十個月港元存款增加了3%，美元存款增加了1.8%，整體存款增加了2.6%。雖然當中個別月份數字會有增減，但大家毋須過分解讀個別月份的輕微數字變化，因爲它們會受當月的一些大型集資活動影響，重要的是整體而言存款數字在過去數月還是在增加。綜合多方面的分析，並未看到有明顯資金流走的情況。

李達志表示，金管局並非是要持守一種所謂沒有資金流走的説法，即使真的有資金流走，對一個國際金融中心而言也是正常，而本港銀行體系有龐大的流動性和堅實的基礎應付，確保金融體系的穩定。

記者：歐陽偉昉

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