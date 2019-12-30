新股消息陸續有來，奢侈品營銷商艾德韋宣（9919）明起招股，每手入場費4727.16元，最多集資4.68億元，城中名人劉嘉玲亦現身撐場，更指有興趣抽新股。公司定價每股1.71元至2.34元，每手2000股。總計發行2億股，九成為國際配售。招股期至明年1月9日中午12時截止，預計1月16日掛牌。

公司為高端品牌提供營銷服務，客戶包括Prada、Audi、Dior等，方式主要包括設計舉辦線下活動及線上營銷，近年則簽下環法自行車賽及西甲聯賽品牌，通過以其「IP」舉辦推廣活動獲利。

公司現時收益主要來自體驗營銷，即為品牌設計線下活動，相關收益今年上半年錄得近2億元，佔總收益71%。公司近年主力投入IP業務，今年上半年製作成本、即有關IP業務投資的成本方面，錄得高達1.15億元。但同期IP業務僅錄得1946萬元收益，佔總收益7%。

公司去年全年溢利按年升71%至4352萬元人民幣（下同），今年上半年除上市開支外，期內溢利錄得2845萬元，較去年同期增七成。

公司由2016年與環法及西甲賽事簽約，但其後兩年盈利微薄，至今年出現增長。對此，公司聯席主席兼行政總裁劉錦耀表示，環法及西甲兩「IP」需要一定的投資期，但見到今年IP業務的毛利率高達50%，相信已經可逐步實現回報。

他解釋，與兩賽事的合作模式分別為購買專營權及利潤分成模式，相信未來公司於內地舉辦的推廣活動越多，越可大幅提升毛利率。

記者：馬迪帆

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