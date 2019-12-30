上海建橋教育（1525）計劃在港招股，每股招股價6.05至7.73元，將發售1億股，國際配售及公開發售各佔九成及1成，由明日起至1月9日中午招股，每手500股入場費為3903.95元，上市日期為1月16日。按中間價每股6.89元計，集資淨額约6.326億元，用於收購或投資，以及投資校園分別佔比34.8%及35%，償還長短債及一般營運資金各佔20.2%及約10%。

上海建橋為眾上市高教股中，少數接收海外留學生，聯席公司秘書及首席投資官周喬琪表示，留學本科生年收費每年為8萬元（人民幣、下同），來自大灣區如廣東及廣西的學生則未見大增長。董事長周星增補充，目前留學生數目較少，現時只有約200人，但是有意逐步擴大。

周喬琪續稱，該集團目前的本科生專業學費介乎2.3萬至3萬元，並以珠寶材料學科最具名氣。未來該集團的收購目標是在華東、長三角一帶，收購一些收入逾1億元人民幣以上並具盈利，學生逾5000人，並與現有學科具互補作用的民辦高等院校。副行政總裁及首席財務官萬志芳則預期，固定資產攡銷會轉趨穩定，財務費用則在4.66%至5.94%左右，處於較低水平。

儘管今日同時有7隻新股宣布招股，然而周星增稱，不太擔心，始終期間只有他們一家教育股招股，與人家不同，料不會太大衝擊。

記者：陳偉燊

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