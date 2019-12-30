多隻新股齊集年尾招股，小型內房匯景控股（9968）明天（31日）開始招股，截至1月9日（下周四），發售共7.881億新股，10%作公開發售，招股價每股介乎1.93至2.39元，籌15.21至18.84億元。以每手2000股為買賣單位，入場費約4828.17元，預計1月15日定價，1月16日掛牌。

今次上市集資用途55%用作完成收購土地及或項目公司、20%用於償還若干現有計息銀行借款及其他借款、20%用作開發及建設成本、5%作一般公司用途及營運資金。

近年內房強者越強，小型內房的負債比率高企，匯景在2018財年及2019年上半年淨資本負債比率為243.2%及240.4%。集團副總裁楊煒輝指，在機械化的計算下，加上股本增加的影響下，淨資本負債比率有望降至100%樓下。

發跡於東莞的匯景合約銷售規模不大，2016-2018年度分別為19.995億元(人民幣，下同)、12.961億、25.624億元，以及今年上半年的15.984億元。但楊煒輝強調，集團的優勢是擅於城市更新項目，故不會像市場上的同行主力經公開招拍掛拿地，而是依賴自身優勢收購具潛力項目，主力精品品牌地產。

他又提到，集團的城市更新項目具成本優勢，故有利毛利率及純利率，集團的毛利由2016年的30.2%升至今年中的51.9%，經調整純利率由16.2%升至18.5%。

記者：方楚茵

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