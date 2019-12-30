北控城市資源集團（新上市編號：3718）宣布，今日起開始公開招股，該公司於本港共發行9億股新股，料集資最多7.2億元，招股價介乎0.69至0.8元，每手4000股，入場費大約3232元。招股至下周三（1月8日）截止。

北控城市資源預計於1月15日正式在港掛牌，上市後市值最高達28.8億元，所籌集資金將主要用於發展危險廢物處理及購置設備。據招股文件顯示，公司初步決定將有51.5%集資款項用於發展若干危險廢物處理項目的設備及設施，16.5%用於添置垃圾車及其他環衛車輛，25.3%用於償還銀行貸款，6.6%會用作營運資金。

北控城市資源執行董事兼行政總裁趙克喜表示，公司未來會繼續同步投資及開發環衞及危廢管理的項目，同時會通過存量與增量管理，以及併購來提高公司收益及市場佔有率，從而鞏固公司的行業地位。

該公司財務總監馮志偉補充，公司在併購項目方面，對內部回報率會有一定考慮，又指環衞及危廢兩大業務將繼續同步增長，料未來環衞的業務佔比會維持在70%左右水平。

北控城市資源是北控水務（0371）旗下的內地綜合廢物管理解決方案供應商，並主要專注於環境衛生服務及危險廢物處理服務。據文件顯示，北控城市去年全年收益按年升逾1.4倍至22.1億元，淨利潤更錄得4.7億元，較2017年錄得4825萬元虧損，實現轉虧為盈。截至去年12月底，該公司共有106個盈利的環境衛生項目。

記者：溫藹紅

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