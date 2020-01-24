雖然八達通推遲接入Apple Pay至明年，但公司今日為iOS版八達通App推出更新，開通iPhone的NFC功能，現時iPhone 用戶可以直接增值、查詢八達通餘額，無須再額外購買讀卡器。

八達通拍卡功能適用於iPhone 7或以上型號，並已安裝iOS 13或以上，今次更新後，iPhone 用戶可以直接拍卡即時增值，或者從八達通卡轉入餘額到o!e Pay。另外，iPhone用戶可以拍卡查閱過去三個月的交易紀錄，或者直接拍卡領取政府的公共交通費用補貼。

早前八達通更新其有關Apple Pay 的聲明，預計Apple Pay會推遲至2020年推出，日後公布更多詳情。

其他報道：

【車企動向】長城汽車：與寶馬合資企業獲發營業執照

【新股消息】雋思明起招股 最多集資1.93億元

【證監出擊】富達遭證監譴責及罰款350萬元

【新股暗盤】「超購王」赤子城暗盤爆升逾倍 台州市水務微漲

【證監譴責】中信里昂、中信証券、北控及其代表違反回購守則

【財團捐地】陳帆: 連同會德豐租地 現可建约8000個過渡住宅單位

【香港數據】11月進出口按年下跌 跌幅細過預期

【財團捐地】梁志堅: 集團捐出鄰近大埔工業邨的農地 料涉1800伙

【談論香港】IMF：香港經濟復甦會較慢 穩健的政策有助應對挑戰

【財團借地】梁志堅:集團主動接觸政府並提出借地方案 冀助增加供應

【重整旗鼓】中興通訊：恢復期目標整體基本達成 明年將邁入發展期

【A股收市】滬深兩市高收 滬指穩守3000點大關

英國保誠：第四季銷售情況稍有改善 靠本地客支撐新生意

【新股消息】服裝零售商尚晉正式招股 每手4242元

【港股午市】恒指再破頂 半日升178點 內房、物管、券商股向上