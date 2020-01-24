【功能解鎖】iOS版八達通App開通NFC功能 可拍卡增值
文章日期：2019年12月30日 17:33
雖然八達通推遲接入Apple Pay至明年，但公司今日為iOS版八達通App推出更新，開通iPhone的NFC功能，現時iPhone 用戶可以直接增值、查詢八達通餘額，無須再額外購買讀卡器。
八達通拍卡功能適用於iPhone 7或以上型號，並已安裝iOS 13或以上，今次更新後，iPhone 用戶可以直接拍卡即時增值，或者從八達通卡轉入餘額到o!e Pay。另外，iPhone用戶可以拍卡查閱過去三個月的交易紀錄，或者直接拍卡領取政府的公共交通費用補貼。
早前八達通更新其有關Apple Pay 的聲明，預計Apple Pay會推遲至2020年推出，日後公布更多詳情。
其他報道：
【財團捐地】陳帆: 連同會德豐租地 現可建约8000個過渡住宅單位
【財團捐地】梁志堅: 集團捐出鄰近大埔工業邨的農地 料涉1800伙
【談論香港】IMF：香港經濟復甦會較慢 穩健的政策有助應對挑戰
【財團借地】梁志堅:集團主動接觸政府並提出借地方案 冀助增加供應
【重整旗鼓】中興通訊：恢復期目標整體基本達成 明年將邁入發展期