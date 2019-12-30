紙品製造商及印刷服務供應商雋思集團（1412）明起招股，擬發行1.33億股，10%為公開發售，招股價介乎每股1.05元至1.45元，每手2000股，入場費約2929.2元，明日起至明年1月9日公開發售，料明年1月16日在港交所掛牌，若以招股價最高1.45元計，集資最多1.93億元，國泰君安證券為獨家保薦人。

集團主要業務為製造紙製品，如賀卡及桌遊等，而其主要客戶為美國著名賀卡品牌「Hallmark」及美國玩具製造商「Mattel」。不過，由於中美關係持續不明朗，而美國政府亦在去年始徵收關稅，集團的溢利出現倒退，在2018年財政年度，集團溢利錄得5099萬元，按年倒退36.4%。

受累於中美貿易前景未明，集團計劃於明年始透過分包安排，將須徵收關稅的產品轉至越南，並在2021年底前於越南收購廠房。根據招股書，上市集資款項主要用途為提高生產力及經營靈活性，另有25%將產能重新分配至鶴山廠房，以優化產品組合。集團執行董事廖淑如認為，即使賀卡的需求近年有輕微減退，但是紙製品如桌遊及幼教用品在歐美市場依然流行，另一方面集團亦打算加大其自營網站的宣傳，減低對OEM（代工生產）業務的依賴。

記者：葉子晴

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