繼續有新股趕搭2019年尾班車，赤子城科技 （9911）及台州市水務 （1542）明日上市，赤子城科技貴為今年新股超購王，暗盤報捷，耀才交易場顯示，股價高見4.8元，較1.68元上市價高1.85倍，一手2000股，不計手續費，每手賺6240元。輝立交易場顯示，股價高見4.2元，每手賬面賺5040元。富途暗盤更高見6.5元，每手賬面賺9640元。

台州市水務則表現平平，耀才、輝立及富途暗盤價分別高見4.29元、4.34元及4.44元，以招股價4.22元，一手1000股，不計手續費，每手賺70元至220元。

其他報道：

【證監譴責】中信里昂、中信証券、北控及其代表違反回購守則

【財團捐地】陳帆: 連同會德豐租地 現可建约8000個過渡住宅單位

【香港數據】11月進出口按年下跌 跌幅細過預期

【財團捐地】梁志堅: 集團捐出鄰近大埔工業邨的農地 料涉1800伙

【談論香港】IMF：香港經濟復甦會較慢 穩健的政策有助應對挑戰

【財團借地】梁志堅:集團主動接觸政府並提出借地方案 冀助增加供應

【重整旗鼓】中興通訊：恢復期目標整體基本達成 明年將邁入發展期

【A股收市】滬深兩市高收 滬指穩守3000點大關

英國保誠：第四季銷售情況稍有改善 靠本地客支撐新生意

【新股消息】服裝零售商尚晉正式招股 每手4242元

【港股午市】恒指再破頂 半日升178點 內房、物管、券商股向上

【有片：選股王】春運將至 南航有運行？

【A股午市】兩市反彈 滬指重上3000點大關

【3年之痛】中村藤吉港全線結業 中日股東早拆伙

【死城？】啟德郵輪碼頭僅餘4餐廳營業 商經局：定位非購物商場