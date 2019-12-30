【新股暗盤】「超購王」赤子城暗盤爆升逾倍 台州市水務微漲
文章日期：2019年12月30日 17:04
繼續有新股趕搭2019年尾班車，赤子城科技 （9911）及台州市水務 （1542）明日上市，赤子城科技貴為今年新股超購王，暗盤報捷，耀才交易場顯示，股價高見4.8元，較1.68元上市價高1.85倍，一手2000股，不計手續費，每手賺6240元。輝立交易場顯示，股價高見4.2元，每手賬面賺5040元。富途暗盤更高見6.5元，每手賬面賺9640元。
台州市水務則表現平平，耀才、輝立及富途暗盤價分別高見4.29元、4.34元及4.44元，以招股價4.22元，一手1000股，不計手續費，每手賺70元至220元。
其他報道：
【財團捐地】陳帆: 連同會德豐租地 現可建约8000個過渡住宅單位
【財團捐地】梁志堅: 集團捐出鄰近大埔工業邨的農地 料涉1800伙
【談論香港】IMF：香港經濟復甦會較慢 穩健的政策有助應對挑戰
【財團借地】梁志堅:集團主動接觸政府並提出借地方案 冀助增加供應
【重整旗鼓】中興通訊：恢復期目標整體基本達成 明年將邁入發展期
【港股午市】恒指再破頂 半日升178點 內房、物管、券商股向上