今午會德豐地產舉行記者會，提出租出三區空置農地建過渡性房屋，估計可建逾2000個單位，運輸及房屋局局長陳帆估計，連同之前已公佈的6000個單位，已有约8000個單位，距離興建1萬個單位的目標漸近。他更期望，能夠有更多人及公司幫忙，超越目標，因為香港仍居住在劏房、板間房等不適切單位者，仍有15萬户。

陳帆又指，香港的土地規劃要求嚴謹，就算有土地用作過渡性房屋後，若需發展，亦要發展商重新提出規劃。他在今次記招上表示:「多謝堅叔、香港社會服務聯會及九龍樂善堂注入正能量，為居住環境惡劣家庭提供希望」。

今午記招出席者尚包括會德豐地產主席梁志堅、常務董事黃光耀、香港社會服務聯會署理行政總裁蔡劍華，及九龍樂善堂主席楊小玲。

在會上，會德豐地產主席梁志堅表示，房屋供應短缺，是香港當前急切的問題，今年10月有見特首在第三份施政報告中宣布大幅增加過渡性房屋，目標為10年內提供1萬個單位，該公司可以做的是協助推動這個目標，所以主動接觸政府，提供房屋。

蔡劍華則稱，社聯目前已在南昌街、欽州街及葵青區正開展建造400個過渡性住宅單位。楊小玲更呼籲，更多發展商提供更多土地，幫助市民解決住屋問題。

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