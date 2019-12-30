證監會公開譴責，中信里昂證、中信証券經紀（香港）、北京控股（0392）及其代表違反《公司股份回購守則》，在回購北控股份時，實際上為場外股份回購而非場內交易。

證監會指，在2016年2月及5月，中信里昂及中信証券曾分別代表其機構客戶及北控進行交易，藉此讓北京控股回購超過1800萬股股份。

中信里昂與中信証券以場內交易的方式在香港聯合交易所有限公司執行有關交易，但事實上為經預先安排和協定的交易，其交易價格、規模、時間及執行交易的方式已事先達成協議及作出協調。有關交易實質為場外股份回購，而根據《公司股份回購守則》規則1及2理應獲得執行人員及北京控股的獨立股東的批准。

各方均承認他們沒有遵守《公司股份回購守則》，並同意接受對他們所採取的紀律行動。

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