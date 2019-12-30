會德豐（0020）旗下會德豐地產，落實以每幅土地為1元租金的形式，借出位於大埔、屯門及東涌共逾50萬平方呎的地皮，予香港社會服務聯會及九龍樂善堂，為期8年，以興建逾2000個過渡性房屋，預期惠及逾6000名家庭，或逾2萬名人士。

這是繼恒基地產（0012）較早前借出新界錦田地皮後，另一發展商借出土地興建過渡性房屋。會德豐地產會負責有關土地的前期工程開展工作，包括初步及簡單的土地平整及規劃申請等相關程序及費用，項目會採用階梯式設計，更配以若干太陽能板塊設施及綠化天台。

根據記者會場內展示板顯示，該等擬興建的過渡性房屋單位户型為1至2人、2至3人及3至4人户，設有1房及2房。項目內亦設有創意市集、便利店等方便日常生活所需。根據今午記者會會場內展示，在3幅土地中，大埔的土地將建約1800個單位。梁志堅指，大埔的土地位置大概在大埔工業區（村）再入近海皮，但是最終沒有透露3幅土地的具體位置。他只稱，屯門及東涌的地皮可建單位亦達3數百個，並視乎建造方法，可建最多約2800個單位，即實際逾2000個單位。

他估計，3幅土地逾2000個單位約需1年左右時間建成，但是目前公司未就平整土地的前期費用作出估算。他又強調，今次租出土地長達8年，時間很長，他們的考慮點並非在將來收回土地後方便規劃，亦與近期的政治氣候無關，日後租約到期時，亦不一定要收回自用發展，會視乎屆時的社會需求情況及需否他們幫手而定。他理解是，一般有需求的租户會租用3、4年左右便會遷出。今次則有望在政府未能一下子提供土地建公營房屋時，提出幫手。

梁志堅又說，會德豐地產約有400萬至500萬平方呎農地，有些早已作出規劃及申請，有些項目與其慢慢等，倒不如和政府合作。

記者：陳偉燊

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