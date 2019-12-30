政府統計處公布，11月份出口按年跌1.4%，跌至3593億元，預測為跌6.2%，10月份為跌9.2%；而進口按年跌5.8%，跌至3854億元，預測為跌8.4%，10月為跌11.5%。

11月有形貿易逆差262億元，相等於商品進口貨值的6.8%。首11個月有形貿易逆差3,940億元，相等於商品進口貨值的9.8%。

11月，輸往亞洲的整體出口貨值上升2.6%。輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是新加坡（升8.0%）、菲律賓（升7.3%）、中國內地（內地）（升5.2%）、印度（升1.1%）和台灣（升1.0%）。另一方面，輸往日本（跌15.9%）、泰國（跌14.7%）、馬來西亞（跌7.6%）和越南（跌7.0%）的整體出口貨值則錄得跌幅。輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是美國（跌23.7%）、德國（跌17.5%）和英國（跌8.8%）。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是印度（跌23.5%）、馬來西亞（跌18.3%）、美國（跌11.5%）、新加坡（跌9.8%）和內地（跌7.8%）。同時，來自越南和台灣的進口貨值則錄得升幅，分別上升55.6%和18.0%。

政府發言人表示，11月商品出口貨值的按年跌幅收窄，主要原因是輸往內地的出口因比較基數低而反彈。輸往主要先進經濟體的出口維持疲弱。儘管內地與美國已達成第一階段貿易協議，但環球經濟增長仍有待改善，加上外圍環境仍有多項不確定因素，政府會繼續密切留意有關情況。