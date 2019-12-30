港股今早續破頂，最多升193點高見28418點，午後升幅收窄，收市升93點或0.33%，報28319點，成交金額767億元，較上日增加2.45%；國指升30點或0.27%，報11225點。

九龍倉置業（1997）升3.6%，收報47.5元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌2.68%，收報10.88元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.48%，收報82.15元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻40點；工行（1398）跌0.5%，收報5.97元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

內房、物管、券商股表現較好。

人行推存量浮動利率貸款定價基準轉換為LPR，刺激內房股上升，潤地（1109）升1.05%，收報38.45元，創52周高；碧桂園（2007）升0.96%，收報12.56元；中海外（0688）無升跌，收報30.1元。多隻非藍籌內房創52周高，包括融創（1918）、綠城中國（3900）、中駿（1966）、龍湖（0960）、旭輝（0884）、中海宏洋（0081）、奧園（3883）、合景泰富（1813）。

龍湖買入綠城服務（2869）約1.39億股新股，刺激綠城服務最多曾升19.6%，高見9.59元，創52周高，收市升幅收窄至10.1%，收報8.8元。多隻內地物管股亦創52周高，包括保利物業（6049）、永升生活服務（1995）、新城悅（1755）。

兩隻新股上市，分別是貴州銀行（6199）招股價2.48元，及寶龍商業管理（9909）招股價9.5元。貴州銀行收報2.3元，跌7.2%。寶龍商業管理收報10.06元，升5.8%。

人大常委通過證券法修訂，明年3月實施，中信証券（6030）收報18.06元，升7.1%；中國光大（0165）升4.8%、海通證券（6837）升4.1%、中州（1375）升4.5%、光大證券（6178）升3.7%、HTSC（6886）升4.4%、招證（6099）升2.9%、廣發（1776）升4.6%、中國銀河（6881）升3.3%。

會德豐（0020）宣布，將以每幅土地1元租金的形式，向非牟利機構借出合共逾50萬平方呎土地，以興建過渡性房屋，提供合共逾2000個單位。會德豐由升轉跌0.09%，報51.55元。其本地地產股個別發展，恒地（0012）升0.39%，收報38.3元；新地（0016）升1.28%，收報119元；新世界發展（0017）升1.33%，收報10.66元；長實集團（1113）升1%，收報55.8元；信置（0083）跌0.71%，收報11.26元。

港鐵（0066）今日公布，正式邀請發展商及/或財團提交，就將軍澳日出康城第12期物業發展項目，提交標書，將於2月4日 (周二) 下午二時正截標。港鐵收市升0.22%，收報46.45元。

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