國際貨幣基金組織(IMF)預期2019年本地生產總值將收縮1.9%，2020年經濟增長預期將回升至0.2%，中期而言經濟復甦步伐會較以往為慢。執行董事會（執董會）認同穩健的政策框架及充裕的緩衝空間將有助香港經濟應對未來的挑戰。

IMF指，由於中美貿易摩擦升溫及不明朗因素增加對出口及投資造成打擊，以及於今年夏天開始的社會事件令私人消費及訪港旅客人次下跌，因此香港經濟活動在2019年顯著轉弱。由於周期性經濟下滑持續，預期2019年本地生產總值將收縮1.9%。展望明年，在私人消費復甦的支持下，2020年經濟增長預期將回升至0.2%，但因貿易壁壘增加及全球供應鏈受影響將拖累與貿易相關活動，中期而言經濟復甦步伐會較以往為慢。

經濟前景的風險偏向下行。外圍方面，如中美貿易摩擦進一步加劇、中國內地經濟顯著放緩，以及額外的壁壘包括如美國可能在科技及金融領域上採取針對中國的限制措施，都可能會對香港的經濟增長造成負面影響。本地方面，如社會政治局勢惡化，或房屋供應不足及收入不均等結構性挑戰不能適時解決，都可能進一步削弱經濟活動及對香港的長遠競爭力構成負面影響。經濟顯著放緩可能觸發樓價、實體經濟與金融業之間的惡性循環。

執董會注意到受全球增長放緩、中美貿易摩擦及社會事件持續的影響，香港的經濟活動顯著轉弱。儘管風險前景偏向下行，執董會認同穩健的政策框架及充裕的緩衝空間將有助香港經濟應對未來的挑戰。執董會歡迎當局作好準備在有需要時運用這些緩衝空間。

面對增長放緩及多項不利因素，執董會同意當局有必要繼續給予逆周期財政支援，並歡迎當局最近推出針對支援弱勢社群及中小企的財政刺激措施。執董會建議當局推出全面性中期財政方案以應對周期性經濟下滑，以及處理與樓市失衡、人口老化及收入不均相關的結構性挑戰，並同時確保財政可持續性。鑑於預計香港會面對開支增加的壓力，執董會鼓勵當局考慮在中長期內推行稅務改革以增加收入及促進社會平等。有關開支方面，執董會認為有改善預算案的規劃及執行，以及擬訂長期醫療開支策略的空間。

執董會支持當局就控制樓市風險及提高置業負擔能力所採取的三管齊下方針，尤其以增加住宅用地分配為優先。執董會注意到宏觀審慎監管措施的成效，並同意當局應基於金融穩定風險的變化而對該些措施作出調整。執董會鼓勵當局日後當來自非永久性居民資金流入的系統性風險減退，便應逐步取消新住宅印花稅，並代之以其他劃一的宏觀審慎監管措施。

執董會留意到香港的對外收支狀況與中期經濟基調及可取的政策方向大致相符。執董會同意聯繫匯率制度仍然合適，是維持穩定的基石。執董會強調維持一貫良好的公眾溝通是確保貨幣發行局制度公信力的關鍵。

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