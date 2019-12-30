主打澳門及大陸市場的服裝零售商尚晉（2528）今起招股，定價每股1.7元至2.1元，每手2000股，入場費4242.32元。公司全球發售1億股，國際配售佔九成，最多集資2.1億元。招股期至下周五（1月3日）中午12時截止，預計明年1月13日掛牌。

公司此次引入京基金融（1468）為基石投資者，投資金額1000萬元，以中位價計，約涉及526.2萬股。

以銷售額而言，公司去年在澳門服裝分銷商中排名首位，其主打牌子包括BLACKBARRETT、Calvin Klein等。根據招股書，公司於澳門有64間分店，內地143間，香港則僅有6間。去年以澳門貢獻收益最多，佔總收益57.5%，內地貢獻總收益38%。

去年公司純利錄得1.08億元，按年升80%。今年上半年不計上市開支，公司今年前7個月錄得純利4660萬元，較去年同期按年跌9.8%。招股書披露，主要是由於期內澳門每名旅客平均消費下跌所致。

公司董事會主席范榮庭表示，相信澳門旅客下跌為短期內變化，之後會出現回彈，此外香港社會運動對澳門銷情影響不大。

公司行政總裁陳幸儀則表示，經濟下滑時會採用促銷策略以刺激業績，對毛利有影響，但毛利主要由批發成本決定，因此對未來毛利率水平有信心。近期中央「看好」澳門、優惠政策不停，對此她表示，部分政策對公司業務上升潛在上亦有幫助。例如中央批大面積地皮予澳門，就可興建大量商場，成為商機。

尚晉以大灣區為目標市場，但明年僅計劃在港多開2間門店，相較下內地擬多開28間，澳門11間。范榮庭表示，集團一向認為香港租金較高，因此控制在港擴張網絡。不過他表示，近期社會運動對雖然對港銷情有影響，但公司旗下牌子主要服務香港人，因此影響有限。

至於是否得到業主減租的紓困措施，他形容表示每個業主想法不同，有些不肯減租，他笑言這也是「香港文化」。

記者：馬迪帆

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