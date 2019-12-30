春運將至 南航有運行？

恒指高開曾經倒跌，但很快回升，以近半日最高位收市，收報28403點，升178點或0.63%；國指升0.62%。大市半日成交384億元。

內房相關特別物業管理、水泥股受到追捧，融創（1918）、碧桂園（2007）、世房（0813）升2%至3%。碧桂園服務（6098）升4%，綠城服務（2869）升逾一成；中建材（3323）升逾半成。投資氣氛向好，中資券商中信証券（6030）升逾半成。此外，相對落後的1汽車、航空股亦做好，吉利（0175）、廣汽（2238）、東航（0670）升2%至4%。

2020年春運將於明年1月20日開始，國家民航局早前預計民航旅客運輸量將再創歷史新高，按年增長一成。受到居民消費升級和票價市場化，有利航空需求。

券商大和認為，南航最有能力提升運載率，最受惠客運需求增長；該行亦將南航未來兩年每股盈利預測調高超過一成，目標價上調至6.2元，評級升至買入。此外，人民幣持續偏強，有利中資航空股表現。

走勢上，南航升抵5.5元阻力，一旦升穿將呈向上突破走勢，有望向6元關口推進。可以趁低入市博突破，低收5.2元先行止蝕。

劉思明

明報資深評論員