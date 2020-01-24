恒指繼續破頂，今早低開60點後，最多曾轉升193點，高見28418點，半日升178點或0.63%，報28403點，成交金額384億元，較上日同期減少4%；國指升69點或0.62%，報11264點。

九龍倉置業（1997）升3.6%，收報47.5元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌0.72%，收報11.1元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。友邦（1299）升1.61%，收報82.25元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻43點。

人行推存量浮動利率貸款定價基準轉換為LPR，刺激內房股上升，潤地（1109）升1.97%，收報38.8元，創52周高；碧桂園（2007）升2.09%，收報12.7元；中海外（0688）升0.17%，收報30.15元。多隻非藍籌內房創52周高，包括融創（1918）、綠城中國（3900）、中駿（1966）、龍湖（0960）、旭輝（0884）、中海宏洋（0081）、奧園（3883）、合景泰富（1813）。

龍湖買入綠城服務（2869）約1.39億股新股，刺激綠城服務半日升11.8%，報8.94元，最多曾升19.6%，高見9.59元，創52周高。多隻內地物管股亦創52周高，包括保利物業（6049）、永升生活服務（1995）、新城悅（1755）。

兩隻新股上市，分別是貴州銀行（6199）招股價2.48元，及寶龍商業管理（9909）招股價9.5元。貴州銀行收報2.43元，跌2%。寶龍商業管理收報9.97元，升4.9%。

人大常委通過證券法修訂，明年3月實施，中信証券（6030）收報17.86元，升5.9%；中國光大（0165）升5%、海通證券（6837）升4%、中州（1375）升3.9%、光大證券（6178）升3.7%、HTSC（6886）升3.3%、招證（6099）升3.1%、廣發(9.46)升3.1%、中國銀河（6881）升2.9%。

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