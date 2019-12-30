近日有本地傳媒報道，攻港3年的京都百年綠茶老店中村藤吉宣布在港全線結業，兩間分別位於金鐘太古廣場及尖沙嘴The Mira的分店即時結業。翻查資料，香港的中村藤吉代理權由中日合資的中村藤吉本店有限公司持有，中資股東代表已於上月辭任，意味雙方股東或早已決定拆伙。

中日合資持代理權 中資代表上月辭任

據《星島日報》早前報道，在港兩間中村藤吉分店已經結業，並引述消息稱，結業原因是由於本港持續社會動盪、遊客銳減影響，兩間分店的營業額暴跌所致。

本報翻查資料，2016年來港開店的中村藤吉，是透過一家合營公司中村藤吉本店在港經營業務，公司只有創辦人家族第六代中村藤吉同另一內地商人蔣鈞兩名董事。其中日本總公司株式會社中村藤吉本店持有公司51%，創辦人家族中村藤吉持股5%；至於持有四成股權的另一股東、BVI公司Hwa Foo Holdings，據國際調查記者同盟（ICIJ）資料，背後股東是內地商人董靖（Dong Jing），她與蔣鈞旗下部分公司在港共用同一地址，估計蔣鈞是其在董事局的代表。

不過，據公司註冊處資料，蔣鈞已於上月22日離開中村藤吉本店，公司只餘下中村藤吉一名董事，至於股權方面暫未得知有否變動，但隨着中方代表退出，或反映中村藤吉本店的中日股東已經拆伙。

網民貼中村藤吉回應 疑日方決定關店

據網民在中村藤吉香港facebook專頁貼文，轉貼中村藤吉就結業的回應「感謝您的來信，很遺憾地通知您，由於日本總部的命令，我們要馬上關閉所有香港分店和辦事處。 如有疑問，請聯繫日本總部。」反映今次結業決定，應是日本總公司作出。

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