港股明日只有半日市，港股今早輕微高開25點或0.09%，報28250點，成交金額14億元；國指今早高開9點或0.09%，報11204點。

申洲國際（2313）升1.8%，報113元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）跌0.74%，報6.71元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.99%，報81.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點；騰訊（0700）跌0.68%，報381.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低20點。

人行推存量浮動利率貸款定價基準轉換為LPR，內銀股方面，工行（1398）無升跌，報6元；交行（3328）升0.36%，報5.61元；中行（3988）升0.3%，報3.36元；建行（0939）跌0.74%，報6.71元。內房股向上，潤地（1109）升0.39%，報38.2元；碧桂園（2007）升0.96%，報12.56元；中海外（0688）跌0.17%，報30.05元。

人大常委通過證券法修訂，明年3月實施，中信証券（6030）開市報16.94元，升0.47%；港交所（0388）升0.08%，報257元。

兩隻新股上市，分別是貴州銀行（6199）招股價2.48元，及寶龍商業管理（9909）招股價9.5元。德益控股（9900）則為轉主板。貴州銀行開市報2.48元，無升跌%。寶龍商業管理開市報9.5元，無升跌。

龍湖（0960）宣布，將通過買入已發行股份和認購新股的方式，斥資10.76億元買入綠城服務（2869）約1.39億股，每股作價7.7168元，佔綠城服務現有已發行股本總數的5％，並將於明年1月6日完成交易。龍湖開市報36.8元，升1.9%。綠城服務開市報9元，升12.6%。

希瑪眼科（3309）公布，集團以2.09億元人民幣(約2.33億港元)購入深圳坪山區坪山路的土地使用權。開市報4.88元，無升跌。

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