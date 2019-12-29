明年新股開招，內地餐飲公司九毛九（9922）明日起招股，定價每股5.5元至6.6元，每手1000股，入場費6666.5元。公司全球發售3.334億股，國際配售佔九成，最多集資22億元。招股期至1月8日中午12時截止，預計明年1月15日掛牌。

公司此次引入4名基石投資者，包括貝萊德（BlackRock）、China Alpha、WT及GSC。

公司旗下主要有西北菜「九毛九」及酸菜魚「太二」，近年以酸菜魚品牌發展最為快速。今年上半年內，「太二」首次成為貢獻經營利潤最多的公司品牌，佔經營利潤52%或1.25億元人民幣（下同），「九毛九」貢獻51%，其他品牌方面則錄得經營虧損。

店鋪營業方面，「太二」今年上半年翻枱率達4.9倍，人均消費為每人75元。「九毛九」今年上半年翻枱率達2.5倍，人均消費為每人56元。

公司去年全年收入錄得18.9億元人民幣，今年上半年收入錄得12.4億元，按年增41%。今年上半年溢利錄得1.02億元，按年增88%。

根據招股書，公司現時總計有287家門店，其中121間為「太二」。集資額中，9%或約1.98億元將用於擴展「九毛九」，48%或約10.6億元用於擴張「太二」，明年兩品牌將分別多開18家及80家店。

雖然酸菜魚生意越發紅火，但公司其餘品牌今年上半年錄得經營虧損。公司未有透露具體虧損的品牌，但九毛九董事會主席兼行政總裁管毅宏表示，無意精簡其他品牌，認為每一個品牌都需要不斷投入及調整。

酸菜魚「太二」亦是內地知名的「網紅」店，常有年輕客光臨打卡。其知名「店規」包括不接待4名以上客人，及不做外賣酸菜魚。被問及公司上市後會否更改「店規」以擴大盈利，管毅宏表示，暫時無意更改相關政策，因為相信有關「店規」符合現時市場、即購物中心的消費者需求，未來如果消費者習慣發生改變，可能會進行調整，但目前暫未見到類似情況。

記者：馬迪帆