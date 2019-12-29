財政司司長陳茂波今日發表網誌，預計香港第4季經濟將繼續呈現負增長，亦令政府帳目15年以來首次「見紅」，經濟衰退下政府調動財政資源的靈活度將會下降。

陳茂波指出，10月香港零售銷售貨量銳減26%，是歷來最大單月跌幅，11月表現亦好不了多少，情景嚇怕了境外商務或觀光的旅客，即使平安夜及聖誕等傳統旺季，入境人次也減少約一半。香港經濟步入衰退，大批基層人士的收入減少甚至面臨失業，其中餐飲服務業的失業率已升至超過6%，是逾八年來最高，香港第3季經濟按年負增長2.9%的其中兩個百分點，就是由暴力衝擊與社會動盪因素所造成。

他續指，過去半年的動盪嚴重打擊正在放緩的香港經濟，更大的衝擊是在人心。他形容，暴徒以「逆我者亡」的原始暴力方式，恐嚇市民的人身安全及言論自由，透過踐踏別人的自由與權利營造虛張的聲勢，造成「黑色恐怖」並損害法治。法律作為解決爭端的社會契約，核心精神就是禁止恃強凌弱、以眾欺寡的「叢林法則」，讓社會走向文明理性。他強調，不論有什麼動機，訴諸暴力就是不應該，就是違法，這是最基本點。

陳茂波認為，香港目前面對三個迫切問題，包括暴力脅迫、社會爭議及經濟衰退，三者有著互為影響的關係，但必須分開處理。當中經濟衰退更需要香港上下一心、合力應對。他預計，貿易保護主義、單邊主義、地緣政治局勢，仍會主導明年的外圍形勢。本地方面，消費及旅遊等環節能否早日改善，就視乎香港內部社會局勢能否盡快恢復平穩。