英國最大超市集團Tesco打算撤出東南亞市場，包括計劃出售泰國及馬來西亞的業務。《彭博》引述消息人士指，Tesco最早將在下個月就出售泰馬業務進行初始招標，而泰國三大財閥都有意競購。估計相關交易作價可能逾70億美元（折合約546億港元）。三大財閥分別是泰國首富蘇旭明控制的TCC Group、富豪謝國民旗下的卜蜂集團，以及Chirathivat家族控制的零售巨頭Central Group。

早在本月初，Tesco便發布聲明，宣布正在對亞洲業務進行戰略評估，包括考慮出售泰國和馬來西亞業務的可能性。但該戰略評估仍處於初級階段，尚未達成任何交易。公開資料顯示，Tesco在泰國和馬來西亞共設有門店2000多間，員工人數達6萬。其中在泰國的門店便有1967家、在馬來西亞的門店為74家。

最新中期報告顯示，Tesco在馬、泰兩地的營收合計26億英鎊（約265億港元），佔全球總銷售額的8%；經營利潤為1.71億英鎊（約17.4億港元），去除匯率影響的按年增幅為42.3%，公司並預期下半財年還將在馬來西亞新增50間門店。若今次出售東南亞業務成定局，則意味著Tesco全面退出亞洲市場，此前Tesco已相繼退出了日本、美國、中國、韓國和土耳其市場。