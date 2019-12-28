全國人大常委會表決通過新修訂後的證券法，並將於明年3月1日施行，今次修改明確全面推行註冊制，將發行股票應當「具有持續盈利能力」的要求，改為「具有持續經營能力」。同時大幅度簡化公司債券的發行條件，取消發行審核委員會制度。同時加大內幕交易懲處力度最高十倍罰款。

修訂後的證券法明確，證券交易場所、證券公司和證券登記結算機構的從業人員，證券監督管理機構的工作人員及其法律、行政法規等禁止參與股票交易的其他人員，在任期或法定期限內，不得直接或者以化名、借他人名義持有、買賣股票或者其他具有股權性質的證券，也不得收受他人贈送的股票或者其他具有股權性質的證券。

另外證券法加大內幕交易懲處力度最高十倍罰款，修訂後的證券法明確，證券交易內幕消息的知情人或者非法獲取內幕信息的人違法規定從事內幕交易的，責令依法處理非法持有的證券，沒收違法所得，並處以違法所得一倍以上十倍以下的罰款；沒收違法所得或者違法所得不足50萬元的，處以50萬元以上500萬以下的罰款。單位從事內幕交易的，還應當對直接負責的主管人員和其他職責責任人員給予警告，並處以20萬以上200萬以下的罰款。