人行今早發布存量浮動利率貸款的定價基準轉換為貸款市場報價利率（LPR）公告，明年1月起，各金融機構不得簽訂參考貸款基準利率定價的浮動利率貸款合同。明年3月起，金融機構應與存量浮動利率貸款客戶就定價基準轉換條款進行協商，基準轉換原則上應於明年8月31日前完成。

人行指出，目前接近90%的新發放貸款已經參考LPR定價，但存量浮動利率貸款仍基於貸款基準利率定價，不能及時反映市場利率變化，不利於保護借貸雙方的權益。

人行指，明年3月起金融機構應與存量浮動利率貸款客戶就轉換條款進行協商，將原合同約定的利率定價方式轉換為以LPR為定價基準加點形成（加點可為負值），加點數值在合同剩餘期限內固定不變；也可轉換為固定利率。定價基準只能轉換一次，轉換之後不能再次轉換。已處於最後一個重定價週期的存量浮動利率貸款可不轉換。

人行指，除商業性個人住房貸款的其他存量浮動利率貸款，包括但不限於企業貸款、個人消費貸款等，可由借貸雙方按市場化原則協商確定具體轉換條款，包括參考LPR的期限品種、加點數值、重定價週期、重定價日等，或轉為固定利率。