優品360（2360）今日宣布，集團已在本周二（24日）於深圳成立一間外商獨資企業，名為「深圳優品叁陸零商業有限公司」（簡稱「優品360中國」）。集團指，「優品360中國」主要在中國內地從事預先包裝食品、酒類及飲品、雜貨產品、個人護理產品、嬰兒食品及產品、保健食品及補充劑及雜項家居用品的零售業務，並預期在內地首家零售店舖可於下個財政年度開業。

集團董事稱，其零售業務對外擴展至中國，將擴大集團的市場覆蓋層面及顧客網絡，中國龐大人口及穩定的經濟增長將為集團長期業務發展提供有利的環境及條件，對長遠收入增長發揮具建設性及支持性的作用，又預期「優品360中國」的成立不會對集團的經營業績造成任何重大影響。

在反修例運動中捲入了「福建幫」事件的優品360，集團旗下門店多次被「裝修」及放火等。林子峰在上月中曾指出，自「反送中」的激進示威者破壞優品360的門店始，公司收入以雙位數下跌。集團旗下的102間中有逾70間受到超過180次的破壞。集團在上周三（18日）披露，位於澳門南灣大馬路的首家分店已開幕，並正式打入澳門市場。

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