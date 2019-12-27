物管股寶龍商業暗盤升3% 16人入頂頭槌飛

下周一將有兩新股寶龍商業（9909）及貴州銀行（6199）掛牌，此外長假過後，數間新股將蜂擁招股。暗盤表現方面，物管股仍更受市場青睞。耀才資料顯示，寶龍商業收盤前低位反彈，報9.8元，升3.16%。每手500股，每手賺150元。盤中最高曾升近一成，見10.46元。貴州銀行一度大升近兩成，見3元，但最終插水收盤報2.44元，較招股價跌1.6%。每手1000股，每手蝕40元。

寶龍商業為專管商業地產的物管股，今晨公布接近上限定價，每股9.5元，集資14.25億元。公開發售方面超額認購約52倍，獲大幅回撥，最終公開發售股份佔四成。一手中籤率90%，8手穩中1手。此外有16名散戶大手認購頂頭槌飛，即750萬股，每人均獲分配45.45萬股。恒安國際（1044）副主席兼行政總裁許連捷，則以個人名義認購近820萬股，涉及1000萬美元（約7787萬港元）。

貴州銀行今公布，招股價接近下限定價，每股2.48元，集資54.56億元。公開發售認購未足額，合共認購股份僅佔原定公開發售股份約四分之一，僅接獲約5400人入飛，因此人人有份。國際配售方面，則錄得輕度超額認購。

新股不斷，據市場消息，紙製品生產商雋思集團已通過上市聆訊，估計下周開始招股。此外，內地融資公司中關村科技租賃股份亦通過上市聆訊，估計將同期招股。

記者：馬迪帆

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