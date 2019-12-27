過去十年互聯網發展迅速，數據公司《App Annie》近日發布全球過去十年（2010年至2019年）最熱門的App排行榜，近十年遊戲下載量排行榜結果出人意料，《Subway Surfers》成為過去10年下載量最高的遊戲，其次是美國動視暴雪的《糖果傳奇》（Candy Crush）及美國Imangi《神廟逃亡2》（Templen Run 2）。芬蘭Supercell的《部落衝突》則成為全球用戶課金最多的遊戲，其次是日本mixi的《怪物彈珠》及《糖果傳奇》，騰訊（0700）的皇牌遊戲《王者榮耀》則躋身第6位。

值得留意是，早前騰訊增持Supercell的股權，Supercell 的《Clash Royale》全球用戶支出最多遊戲的第10位，而騰訊亦持有動視暴雪的股權，意味過去十年用戶十大課金遊戲中，有4款遊戲擁有騰訊背景。

過去十年最熱門的App排行榜方面，社交平台Facebook明顯佔主導地位，旗下 4 款App Facebook、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 佔據榜單前四名。中國科技公司字節跳動所推出抖音及阿里巴巴的UC瀏覽器分別排行第7及第8，力壓YouTube 及Twitter。

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