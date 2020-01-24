美股創新高加上中國企業利潤止跌回升，恒指以全日高位收市，收市升361點或1.3%，報28225點，成交金額749億元，較上日半日市增加134.2%，而較周一的655億元，亦上升14.3%；國指升158點或1.44%，報11194點。

內地取消人口300萬人以下城市的落戶限制，內房股向上，碧桂園（2007）升3.49%，收報12.44元，是升幅最大的藍籌，另外兩隻藍籌內房亦上升，潤地（1109）升2.42%，收報38.05元；中海外（0688）升2.03%，收報30.1元。

獲花旗唱好的融創中國（1918）、旭輝控股（0884）保持向上，融創收報46.6元，升5.7%，曾創52周高47元，升幅6.7%；而旭輝收報6.63元，升3.1%，最多曾升3.4%，報6.65元，亦創52周高；世茂（0813）則跌0.67%，報29.6元。

科技股隨大市向好，騰訊（0700）升1.91%，收報384元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻57點，騰訊高位385.4元，是5月14日376元後新高；阿里巴巴（9988）升1.1%，收報212.8元，曾創新高213.6元，升幅1.5%。

逆市下跌股份有四隻，舜宇（2382）跌0.58%，收報136.6元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。其餘為信置（0083）跌0.18%，收報11.34元；恒安（1044）跌0.09%，收報56.35元；新地（0016）跌0.09%，收報117.5元。

恒指過去5個交易日累升1.22%或341點，表現最佳的是中移動（0941），累升5.3%，其次為中生（1177）、申洲國際（2313），分別升5.2%及4.2%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌5.3%，其次為恒安（1044）及瑞聲（2018），分別跌1.4%及1.2%。

國指過去5個交易日累升1.54%或169點，表現最佳的是融創，累升6.03%，其次為中移動、中生，分別升5.3%及5.2%。而表現最差的是安踏（2020），累跌2.8%，其次為財險（2328）、中燃（0384），分別跌2.4%及2.3%。

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