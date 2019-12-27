俗稱「賭場工餘禁足令」的《規範進入娛樂場和在場內工作及博彩的條件》法案，今日生效，澳門經濟財政司司長李偉農表示，每項法律生效均需時適應。

「賭場工餘禁足令」是指，在娛樂場內博彩桌、博彩機、出納櫃台、公關、餐飲、清潔、保安及監察領域工作的幸運博彩承批公司僱員及在娛樂場內工作的博彩中介人僱員，在非執行職務時禁止進入賭場。違反規定最高可罰款10000澳門元。受影響人士涉及約54000名。

另外，李偉農指，今年首11月博彩毛收入已達2696億澳門元，已超過2017年全年的2657億澳門元，相信經過2014至2016年的博彩收入調整後，已有隨內外環境變化而並存的心理準備，認為大家應該要有信心。根據資料顯示，今年首11月收入按年減少2.4%，佔去年全年的89%。

被問及賭牌問題時，李偉農回應稱，需先審視和檢討過去近20年開放博彩業的經驗，先走現時適用的相關制度，繼而再審視及修改監管博彩業的法律法規。

濠賭股普遍向上，美高梅中國（2282）現升4.6%，報12.94元，永利澳門（1128）升3.5%，報19.32元，銀娛（0027）升2.5%，報57.55元；金沙中國（1928）升2.4%，報41.35元。

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