恒指升329點，收報28193點，成交金額400億元。總理李克強假期前表明要降準，內地市場利率一跌再跌利好股市，加上美股屢創新高，納指首破9000點關口，刺激港股今早大幅上揚升破28000點關口。重磅股全線向好，騰訊（0700）漲1.8%，友邦（1299）也升1.6%，內銀股向好普遍升1%。內地取消人口300萬人以下城市的落戶限制，內房股大升，融創（1918）、恒大（3333）均升逾4%。

技術上，國指升破阻力位11000點大關，按量度升幅有條件上試12000點。設局上，中央不斷出手紓緩地方債問題，利好內銀股，加上不斷向市場注入流動性，當前股市仍然易升難跌。

今早表現最搶眼的其實是資源股，銅股、金礦股、油服股均表現出色，例如江西銅（0358）、五礦資源（1208）、紫金（2899）均升逾5%。走勢上，金價在9月高位1551美元水平開始調整，於1450美元水平見頗強支持，近日開始回升。一方面美元走勢偏弱，另一方面全球流動性泛濫，再加上通脹走低，均利好金價向好。招金（1818）隨金價回落並大致守住8元，若金價是整固完成再展升浪，後市仍有頗大潛在上升空間。

張兆聰

明報首席評論員