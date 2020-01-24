美股破頂加上內地11月工業企業利潤止跌回升5.4%，恒指在高開169點或0.61%後，升幅擴大至最多361點或1.3%，高見28226點，再創近5個月高。恒指半日升329點或1.18%，報28193點，成交金額400億元；國指升147點或1.34%，報11183點。

銀娛（0027）升3.39%，收報58元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌0.35%，收報56.2元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.8%，收報383.6元，高位385.4元，升至今年5月後新高，騰訊是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻54點；新地（0016）跌0.34%，收報117.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。

重磅股全部上升，騰訊之後是友邦（1299）升1.64%，收報80.7元，貢獻恒指43點；建行（0939）升1.66%，收報6.74元，貢獻恒指36點；平保（2318）升0.93%，收報92.15元，貢獻恒指14點；中移動（0941）升1.17%，收報65元，貢獻恒指13點。

逆市下跌的大多是本地地產股。新地（0016）跌0.34%，收報117.2元；新世界發展（0017）跌0.19%，收報10.44元；信置（0083）跌0.18%，收報11.34元。長實集團（1113）升0.55%，收報55.1元；恒地（0012）無升跌，收報37.9元。

友邦早前公布，響應中國對外開放新措施，將上海分公司，改建為全資持股的人壽保險子公司，名稱擬定為友邦人壽保險有限公司，並將友邦保險在中國內地的現有其他分支機構，改建為壽險子公司下屬分支機構，具體方案以中國銀保監會批準為準。

花旗發表報告指，中國戶口政策鬆動的方向更加明確，將鞏固基本地產需求，看好在城市內具有良好地理位置資源的公司，首選融創中國（1918）、世茂房地產（0813）、旭輝控股（0884）等。融創半日收報46.15元，升4.7%，曾創52周高46.45元，升幅5.4%；而旭輝半日收報6.64元，升3.2%，最多曾升3.4%，報6.65元，亦創52周高；世茂則跌0.8，報29.55元。

油價向上，石油股方面，中海油（0883）升1.74%，收報12.84元；中石油（0857）升2.09%，收報3.9元；中石化（0386）升1.52%，收報4.69元。

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