【大行看好】花旗唱好 融創、旭輝齊創新高
文章日期：2019年12月27日 11:43
花旗發表報告指，中國戶口政策鬆動的方向更加明確，將鞏固基本地產需求，看好在城市內具有良好地理位置資源的公司，首選融創中國（1918）、世茂房地產（0813）、旭輝控股（0884）等。
報告指出，更多來自新城市人口的購買力將會加速城市化進程，二線和龍頭三線城市經濟活力更強，也擁有更好的就業機 會，將會從「新」人口中獲益，如貴陽、福州、南昌和石家莊。中海宏洋（0081）、中駿集團（1966）、龍光地產（3380）等房企在二、三線城市中擁有更多的土地儲備。
融創現報46.15元，升4.7%，曾創52周高46.45元，升幅5.4%；而旭輝現報6.64元，升3.2%，最多曾升3.4%，報6.65元，亦創52周高；世茂則無升跌，報29.8元。
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