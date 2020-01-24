聖誕節剛過，意味農曆新年檔期快要來臨。每逢農曆新年，電視廣播（0511）（TVB）例牌播放大量賀年廣告，自2019年6月的反修列風波，TVB成為社運風眼，廣告商戶成為網民抵制對象，即將步入鼠年，據TVB公布其新春廣告套餐，不論新客、舊客，10秒或5秒廣告仍然「企硬」不減價，播放次數及日子維持不變。

互聯網廣告逐漸成為主流，但無阻TVB近年調高新春廣告套餐索價。據TVB網站公布，2020年最高價兼播放次數最多的10秒鐘的新春廣告套裝索價22.8萬元，套裝包括115個不定位電視廣告，意味每次播出的成本約1,809元。對比2017年最高檔位的新春廣告套餐，索價25.6萬元，當時更提供193不定位電視廣告，每次播出成本只需1,233元，當年（2017年）套餐亦提供12.54萬次不定位互聯網廣告，反映今年的新春廣告套餐相對三年前「次數縮水等同加價」。

季節因素下 客戶仍願投放電視廣告

廣告公司PHD行政總裁鍾廣德認為，雖然社會運動持續對市道有影響，現時的市場需求比去年第四季下降，物價亦見稍平，但在季節及節日因素下，他相信廣告客戶仍會願意投放電視廣告。以他所見，個別電視台Viu TV已在11月份時推出鼠年恭喜發財廣告套餐，但是電視廣播在較早前仍進行2020年的廣告早鳥優惠計劃，因此刻下他難以評論最終明年新春檔期表現。他初步預期，新春檔期電視廣告市場會表現得保守些，未必如過往般暢旺。

業界：慘淡市况非數月可復原

鍾廣德指近年廣告渠道出現轉移，可見將來廣告客戶在數碼媒體方面預算不少，但適逢近期零售轉差，表現不理想，而廣告預算又以銷售額表現釐定，因此他難言新春檔期數碼媒體廣告的狀况最終表現。

廣告商會媒體事務委員會主席盧嘉慧接受本報訪問時形容：「因為不知道社會運動何時完結，今年（電視廣告市場）難搞，令人看不通，廣告客戶更出不到預算。」她指出，以她所見，亦有客戶未用畢原定今年的廣告預算，甚至有客戶索性停止落廣告，情况不能夠和2003年SARS時歷時3至4個月社會便回復原狀可比。廣告商在目前情况下亦面對慘况，難以向廣告客戶收費。她指在和廣告客戶互動時，她們會建議客戶保留彈性，要有別於過往般在預算好一筆投放電視廣告的金額後，向電視台爭取較大折扣，反而今年不宜太貪心，不要因有大折扣而被鎖死。

李寶安：明年廣告平過上年不出奇

TVB行政總裁李寶安較早前接受本報電話訪問時形容依目前經濟情况，2020年並非金融海嘯，而是經濟海嘯。他指：「明年廣告平過上年不出奇，（尋求）廣告方面要想方法，要在海外廣告市場做多些工夫。」

明報記者 李哲毅

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