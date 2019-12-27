國統局公佈，11月份全國規模以上工業企業利潤按年增長5.4%，升至5939億元人民幣(下同)，扭轉上月跌勢，上月跌9.9%。1-11月累計按年下降2.1%至5.61萬億元，較首10月收窄0.8個百分點。

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，11月份工業企業利潤增速由負轉正主因，一是11月規模以上工業增加值按年實際增長6.2%，較10月加快1.5個百分點；工業企業營業收入按年增長5.3%，較10月加快3.8個百分點。企業生產規模擴張帶來了盈利增加。二是工業品出廠價格降幅收窄。11月，工業生產者出廠價格按年下降1.4%，降幅比10月收窄0.2個百分點；工業生產者購進價格按年下降2.2%，降幅比10月擴大0.1個百分點。初步測算，11月工業品價格變動影響全部規模以上工業企業利潤增速比10月回升4.0個百分點。

此外，11月消費品製造業利潤增速加快；石化、鋼鐵等行業利潤亦明顯回暖。11月，消費品製造業利潤按年增長8.2%，增速比10月加快3.1個百分點。其中，食品製造業利潤增長32.5%，10月為下降10.9%；造紙和紙製品業利潤增長66.1%，增速比10月加快54.3個百分點；紡織業利潤下降11.4%，降幅收窄20.5個百分點。受市場需求有所回升、產品價格上漲等因素影響，化工、石油加工、鋼鐵行業銷售增速加快，利潤增長回暖。11月，化學原料和化學製品製造業利潤按年下降0.2%，降幅比10月大幅收窄151.5個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業利潤增長45.5%，10月為下降31.2%；黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤下降16.3%，降幅收窄48.0個百分點。

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