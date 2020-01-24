港股隨美股向上，恒指今早高開169點或0.61%，報28033點，成交金額6億元；國指今早高開68點或0.62%，報11104點。

金沙中國（1928）升1.61%，報41元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升0.53%，報378.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻15點；逆市下跌藍籌只有一隻，萬洲（0288）跌0.12%，報8元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低0.26點。

美國科技股推高大市，留意在港科技股如騰訊及阿里巴巴（9988），另外，阿里巴巴認沽證首批在1月2日掛牌。阿里開市報211元，升0.28%。

綠葉製藥（2186）公布，已就旗下治療抑鬱症的新藥LY03005，向美國食品藥品監督管理局（FDA）提交新藥申請（NDA）。開市報5.96元，升3.47%。

華南城（1668）公布，旗下全資子公司華南國際與萬達商管集團昨簽約，將在深圳華南城合作打造萬達廣場，合作經營期為20年，項目總建築面積約30.5萬平方米。開市報0.95元，升1.06%。

抗暴活動持續，匯控（0005）升0.5%，報60.8元；港鐵（0066）升1.3%，報46.7元；本地地產股方面，新世界發展（0017）升0.96%，報10.56元；長實集團（1113）升0.46%，報55.05元；恒地（0012）升0.53%，報38.1元；新地（0016）升0.34%，報118元；信置（0083）升0.35%，報11.4元；商場股，領展（0823）升0.31%，報81.25元；九倉（1997）無升跌，報45.8元。

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