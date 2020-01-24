美股三大指數再破頂，道指高開24點後，曾升最多108點，高見28624點新高，而標普、納指則分別最多升0.52%及0.78%，見新高3240點及9022點。亞馬遜公布「創紀錄的」假期銷售，刺激股價向上，推動科技股向上。經濟數據方面，首次申領失業救濟人數上周降至三周低點，表明勞動力市場穩定；而上周消費者舒適度指數創下9周新高，反映消費者對經濟更為樂觀。

道瓊斯工業平均指數收漲105點，升幅0.38%，報28621點。標普500指數收漲16點，升幅0.52%，報3239點。納斯達克綜合指數收漲69點，或0.78%，報9022點。

蘋果升1.98%，報289.91美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻38點，而波音跌0.92%，報329.92元，拖低道指20點。

科技股方面，蘋果收市報289.91元，升1.98%，谷歌母公司Alphabet收市報1362.47元，升1.34%，亞馬遜收市報1868.77元，升4.44%，Facebook收市報207.79元，升1.3%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.15%，報418點。德國DAX指數收跌0.14%，報13300點；法國CAC 40指數漲0.01%，報6029點；英國富時100指數收漲0.12%，報7632點。